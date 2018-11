Gemeente organiseert Warmste Stap en Warmste Café voor goede doel Claudia Van den Houte

21 november 2018

19u01 0 Haaltert De gemeente Haaltert organiseert op zondag 9 december met ‘De Warmste Stap’ een actie voor het goede doel.

‘De Warmste Stap Haaltert’ is een wandeltocht met jenever, soep, cava, glühwein, koffie en dessert ten voordele van Welzijnsschakel ’t Klikt Haaltert. De wandeltocht is uitgestippeld in twee routes. Er is een wandeling van 5 km, buggy-, rolstoel- en kindvriendelijk met zoektocht, of een wandeling van 10 km langs mooie veldwegen.

Het start- en eindpunt van de wandeling is het Warmste Café, in het Sint-Martinusheem, Kerkskendorp 18. Je kan er vrij vertrekken tussen 10 en 13.30 uur. Ook wie niet mee gaat wandelen, kan iets komen drinken, een snack of stuk taart eten van 10 tot 17 uur.

Welzijnsschakel ’t Klikt ondersteunt de gezinnen in Haaltert die het moeilijk hebben en helpen hen sterker te worden door uitwisseling van ervaring, hulp bij het invullen van documenten of het zoeken naar praktische oplossingen. Ze organiseren ook jaarlijks een kerst- en paasfeest en een familiedaguitstap. Maandelijks zijn er vormingen, verhalensessies, een groenten- en fruitverkoop en komen ze samen om culturele voorstellingen bij te wonen.

Deelnemen aan de wandeltocht kost 3 euro (exclusief hapjes en drankjes). Er kan enkel betaald worden met cash geld. Inschrijven kan vóór 4 december via www.haaltert.be/e-loket of op 053/85.86.34, dan krijg je een leuk gadget aan de start. De dag zelf ter plaatse inschrijven kan ook.