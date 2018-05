Gemeente onthaalt nieuwe inwoners 03 mei 2018

Haaltert heeft naar jaarlijkse gewoonte haar nieuwe inwoners ontvangen. Er kwamen in 2017 en begin 2018 zo'n 490 gezinnen in Haaltert wonen. Een 70-tal kwamen kennismaken met het gemeentehuis, de werking en de diensten. Na het onthaal was er een welkomstwoord van de burgemeester, gevolgd door een korte presentatie over de werking van de gemeente. Daarna werd de nieuwe inwoners een receptie aangeboden. Voor de geïnteresseerden volgde een kleine rondleiding door het gemeentehuis. Ook kon iedereen een goodiebag bijvullen met folders over projecten, acties, activiteiten en de algemene werking van de gemeente.





(CVHN)