Gemeente koopt eigendom in Molenstraat aan voor uitbreiden sportsite in Denderhoutem Claudia Van den Houte

29 januari 2019

18u46 0 Haaltert De gemeente Haaltert heeft op de gemeenteraad beslist om een eigendom in de Molenstraat aan te kopen in het kader van het verder uitwerken van de sportsite in Denderhoutem.

Er is al langer een nood aan meer sportinfrastructuur in Groot-Haaltert. De sporthal in Denderhoutem is te klein geworden voor alle sportieve activiteiten. De gemeente Haaltert plant de sportsite in Denderhoutem verder uit te werken en koopt daarom een eigendom in de Molenstraat aan. Centrumlijst v Haaltert plaatste wel vraagtekens bij de aankoopprijs. “Die is aan de hoge kant, zeker aangezien er nog sloopkosten zullen bijkomen”, aldus gemeenteraadslid Nathalie Meganck (Centrumlijst v Haaltert).

“De eigendom werd geschat op 585.000 euro en we kopen het aan voor een bedrag van 550.000 euro”, reageert burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). Meganck wou ook nog weten wat de precieze plannen zijn met de eigendom. Ook Vlaams Belang was daar benieuwd naar: “Als het een parking wordt, is het een dure oplossing”, klonk het. “Het kan gebruikt worden om te parkeren, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Dat zal globaal bekeken moeten worden”, aldus Baeyens. “De appartementen zijn verhuurd en zullen nadien als doorgangswoning of als noodwoning gebruikt kunnen worden. Er zal een langetermijnvisie ontwikkeld worden, maar het is belangrijk dat we de eigendom aankopen.”