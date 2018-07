Gemeente keurt klimaatplan goed Claudia Van den Houte

20 juli 2018

17u11 0

De gemeente Haaltert heeft het klimaatplan goedgekeurd. Dat is een plan voor dertien steden en gemeenten die zich engageerden in het project 'klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen'. Het plan schuift een top twintig van meest dringende acties voor. De ambitie is om tegen 2030 de CO2-uitstoot op het grondgebied met veertig procent te verminderen en de gevolgen van de klimaatverandering in te perken. Het project 'klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen' past binnen een groter Europees verhaal, het burgemeestersconvenant. De projectpartners (lokale besturen, intercommunale SOLVA, de provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen) kregen één jaar de tijd om een regionaal klimaatplan op te maken. Na een intensief participatietraject van 63 bijeenkomsten staat een lijvig plan klaar om uitgevoerd te worden. Dat plan werd nu dus ook goedgekeurd in Haaltert. Het is te bekijken op www.so-lva.be/lees-hier-het-klimaatplan.