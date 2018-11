Geldboete en rijverbod voor zware snelheidsovertreding op expresweg Haaltert Koen Baten

22 november 2018

Een vrouw is door politierechter Mireille Schreurs veroordeeld tot een geldboete van 480 euro en zes weken rijverbod nadat ze vorig jaar een zware snelheidsovertreding beging op de expresweg ter hoogte van Haaltert. A., haalde maar liefst een snelheid van 151 kilometer per uur, terwijl er slechts 90 kilometer per uur is toegelaten. “Ze leren het daar precies niet en blijven maar zo snel rijden”, aldus politierechter Mireille Schreurs. De vrouw zelf was niet aanwezig in de rechtbank.