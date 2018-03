Geldboete en rijverbod voor fikse snelheidsovertredingen 23 maart 2018

Ulrich D. uit Haaltert stond gisteren terecht voor de rechtbank van Aalst voor twee fikse snelheidsovertredingen die hij begaan heeft in Haaltert. Bij de eerste overtreding reed hij maar liefst 120 kilometer per uur terwijl er slechts 70 was toegelaten. Even later werd hij betrapt met 100 kilometer per uur in de bebouwde kom. "Bovendien negeerde hij ook een verbodsbord en reed hij in een verboden richting, dit onder invloed van cannabis", aldus Tine De Mets van het Openbaar Ministerie. De man zelf was aanwezig in de rechtbank en besefte dat hij zwaar in de fout is gegaan. Voor de fikse overtredingen kreeg hij een geldboete van 1.600 euro, waarvan een groot deel met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen. Hij zal zich ook bij een dokter moeten laten checken of hij nog rijgeschikt is. De rechtbank zal hier later uitspraak over doen. (KBD)