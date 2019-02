Geen blauwe zone in buurt tijdens werken voor heraanleg pendelparking en afbraak station Ede Claudia Van den Houte

19u26 0 Haaltert De gemeente Haaltert zal de blauwe zone in de buurt rond het station van Ede tijdelijk opheffen tijdens de werken voor de heraanleg van de pendelparking en de afbraak van het stationsgebouw.

De werken voor de afbraak van de parking en het stationsgebouw in Ede gaan maandag van start. Ze zullen een grote impact hebben op de pendelaars die gebruikmaken van de parking. Er werd een tijdelijk politiereglement opgesteld die de blauwe zone in de omliggende buurt zal opheffen zolang de werken van kracht zijn. De NMBS schat dat de werken zo’n 200 werkdagen in beslag zullen nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden. De gemeente vroeg de NMBS om een grotere fietsenstalling. Als die niet voldoende zou blijken, zal ze nog een extra stalling laten plaatsen. Tijdens de werken zal de parking zowel volledig als gedeeltelijk ontoegankelijk zijn. De gemeente roept de pendelaars op om hun auto thuis te laten en te kiezen voor de fiets.

Bomen rooien

De werken waren al langer aangekondigd door NMBS, maar een exacte startdatum werd nooit gegeven. De eerste fase van de werken is het rooien van de omliggende bomen. Tijdens deze fase zal de parking nog gedeeltelijk toegankelijk zijn. Nadien wordt het oude stationsgebouw gesloopt en volgt de heraanleg van de parking, waardoor de parking onbereikbaar zal zijn. De fasering van de werken gebeurt op uitdrukkelijke vraag van de gemeente. Ze hoopt daarmee de parkeerproblemen zoveel mogelijk op te vangen.

Tijdens de werken zullen er in het begin maximaal dertig parkeerplaatsen minder zijn en dat aantal kan nog oplopen naarmate de werken vorderen. Na de werken zal de vernieuwde parking zo’n twintig parkeerplaatsen meer tellen dan nu.