Fotowedstrijd 'Natuurlijk Haaltert' 27 maart 2018

03u23 0

De dienst Leefmilieu van gemeente Haaltert nodigt de Haaltenaren ook dit jaar uit om op pad te gaan met hun fototoestel en de mooie, Haaltertse natuur te fotograferen. Anders dan de vorige edities loopt de wedstrijd nu tijdens de lente. Iedere amateurfotograaf uit Haaltert, jong en oud, kan deelnemen. Iedere deelnemer mag maximaal drie van zijn/haar mooiste, digitale foto's van de Haaltertse natuur doorsturen. Ze moeten genomen zijn tussen 21 maart en 21 juni. Vooraf inschrijven hoeft niet en deelnemen is gratis. De foto's moeten worden doorgestuurd naar leefmilieu@haaltert.be of via We Transfer, ten laatste op donderdag 21 juni. De beelden moeten van goeie kwaliteit zijn en tussen de 2 en 10 megabyte groot zijn. Je vindt alle info en het volledige reglement op www.haaltert.be/fotowedstrijd. (CVHN)