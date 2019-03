Fietsersbond geeft applaus en beloont fietsers aan station Claudia Van den Houte

21 maart 2019

De Fietsersbond Haaltert heeft meegedaan met de Nationale Applausdag voor fietsers. Aan het station kregen fietsers een applaus en een chocolaatje als beloning.

De leden van de Haaltertse Fietsersbond stonden donderdag op verschillende plaatsen opgesteld aan het station. “Je moet toch een beetje moedig zijn als fietser om met de fiets tot hier te komen gezien de gigantische verkeersstroom en het beperkt aantal fietsers”, vertelt Hans Cieters van de Fietsersbond Haaltert. Toch is Haaltert volgens de Fietsersbond ideaal om de fiets en de trein te nemen, om je zo bijvoorbeeld naar Brussel te verplaatsen. “Het station van Haaltert is een belangrijk multimodaal verkeersknooppunt. Hier vertrekken tijdens de spits verschillende treinen en bussen per uur, waardoor het een ideale overstaplocatie vormt voor de fietsers uit de buurt. De fiets is een gezond, goedkoop en klimaatvriendelijk vervoersalternatief naar het station. Helaas maakt de onafgebroken stroom van auto’s de stationsomgeving onveilig.”

“We horen ook heel wat fietsers klagen over de slechte fietsenstallingen aan het station, waarvan sommige lamentabel zijn. We hopen dat ze snel worden aangepakt. We doen een oproep aan de overheden om te zorgen voor een beter fietsklimaat. Voor de stationsbuurt in Haaltert betekent dit concreet veilige oversteekplaatsen voor de fietsers en betere overdekte en diefstalveilige fietsenstallingen.”