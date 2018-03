Fietsers in de bloemetjes aan station Ede 27 maart 2018

03u21 0

De Fietsersbond Haaltert heeft deelgenomen aan de nationale Applausdag om fietsers te feliciteren. Aan het station van Ede trakteerde de Haaltertse Fietsersbond fietsers op een applaus en een suikerwafeltje. "We kozen deze locatie omdat veel pendelaars per fiets naar dit station komen en er ook veel scholieren en werknemers langs de overweg aan het station van Ede passeren met hun fiets op weg naar school of het werk. Met deze actie zetten we fietsen in Haaltert in de kijker en vragen we blijvende aandacht voor een duurzaam fietsbeleid", klinkt het bij de Haaltertse Fietsersbond. R





(CVHN)