Fietser gewond na aanrijding door personenwagen Koen Baten

13 augustus 2018

21u59 1

Aan het kruispunt Terlicht en de Boekentstraat in Kerksken, deelgemeente van Haaltert, is maandagavond rond 20.00 uur een 27-jarige fietser uit Aalst gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een personenwagen. De bestuurster, een 72-jarige uit Roosdaal, wou met haar Ford de Boekentstraat inrijden, maar merkte vermoedelijk de fietser te laat op die in de richting van Ninove reed. Het kwam tot een stevige aanrijding met de fietser waarbij de jongeman werd opgeschept en ten val kwam. Hij liep een beenbreuk op en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De verkeershinder bleef beperkt.