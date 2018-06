FC Kerksken zoekt U21 spelers 20 juni 2018

02u33 1

Om de stap naar het volwassen-voetbal te vergemakkelijken brengt FC Kerksken in het seizoen 2018-2019 terug een U21-ploeg in competitie. De club zoekt nog een aantal talentvolle spelers van 17 jaar tot 20 jaar (geboortejaren 1998/1999/2000/2001) om deze ploeg te versterken. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Patrick Marginet via e-mail naar patrick.marginet@telenet.be. (CVHN)