FC Kerksken blaast fusie met KRC Haaltert af: “Afspraken werden niet nagekomen” Claudia Van den Houte

25 februari 2019

17u29 0 Haaltert De voetbalclubs KRC Haaltert en FC Kerksken gaan dan toch niet fusioneren. Volgens Kerksken werden de afspraken niet nagekomen.

De clubs hadden al sinds december gesprekken voor een fusie. Een maand geleden werd er nog een intentieverklaring getekend voor de oprichting van de fusieclub K.V.C. Haaltert-Kerksken. Ook de kleuren waren al beslist: rood en blauw. Nu besliste het bestuur van FC Kerksken om zich uit de fusiegesprekken terug te trekken. “Als twee clubs een fusie aangaan, dan moeten ze de gemaakte afspraken nakomen die bij de ondertekening werden overeengekomen”, vertelt Willy Impens, voorzitter van FC Kerksken.

KRC Haaltert kwam die afspraken volgens Impens niet na. “De club heeft beslissingen genomen die volledig in strijd zijn met de overeenkomst. Zo werden er transfers gedaan voor de fusieploeg, zonder dat iemand van FC Kerksken daar weet van had. Wij hadden nog geen enkele transfer gedaan omdat we de fusie wilden afwachten, met als gevolg dat we straks misschien zonder spelers zitten.”

Negatief verrast door werkwijze

“We hadden ook afgesproken dat er een trainer zou worden aangesteld die nog geen band had met één van de twee clubs, om te vermijden dat er één ploeg een voordeel zou hebben en spelers misschien zouden worden voorgetrokken.” Ook die afspraak zou KRC niet nagekomen zijn. “Als je een fusie aangaat, moeten beiden evenveel te zeggen hebben. We hadden het gevoel opzij gezet te worden. Voor ons hoeft het niet meer. De werkwijze van het Haalterts bestuur heeft ons in negatieve zin verrast, op uitzondering van de correcte houding van Geert Matthijs na. Wij hielden ons aan alle afspraken. Het water is voor bepaalde personen nog veel te diep. Daarom zal het voltallige bestuur van FC Kerksken deze fusiegesprekken met onmiddellijke ingang stopzetten en met onze club in derde of desnoods in vierde provinciale verder gaan”, besluit Impens.

Misverstanden

“Emoties hebben een rol gespeeld”, vertelt Geert Matthijs, penningmeester van KRC Haaltert. “Er zijn misverstanden geweest en er was een andere visie op de sportieve leiding. Ook over de locatie waar de fusieclub moet worden uitgebouwd verschilden de meningen. De site van Kerksken zou de hoofdsite worden. We voelden aan dat ze het idee hadden om Kerksken als enige site te behouden en dat lag voor ons moeilijker. Het is volgens mij een gemiste kans. Uiteindelijk zijn we twee kleine clubs op een boogscheut van elkaar met weinig mensen. We zijn wel in goede verstandhouding uit elkaar gegaan”, aldus Matthijs. De voorzitter van KRC Haaltert was niet bereikbaar.