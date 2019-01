Ex-werknemer BIVV riskeert in beroep strengere straf Man reed in dronken toestand fietsster aan. De vrouw was op slag dood Koen Baten

21 januari 2019

17u44 0 Haaltert Lieven B. (46) uit Ninove, voormalig werknemer bij het BIVV (vandaag VIAS) verscheen maandag voor de rechtbank in Dendermonde nadat hij beroep aantekende tegen zijn straf. Op 10 april 2016 reed de man op de Iddergemsesteenweg in Haaltert met zijn auto de 79-jarige fietsster Marie-Louise Adriaens van de weg. De bestuurder had toen bijna twee promille in zijn bloed en reed 80 kilometer per uur in de bebouwde kom. “Ik besef dat ik fout ben geweest, maar mijn straf is te zwaar”, aldus B.

De dramatische feiten speelden zich af na een feestje waar de voormalige werknemer van BIVV aanwezig was met zijn vrouw. Op weg naar huis liep het volledig fout. Hij reed achteraan in op de fietsster, die op de motorkap terechtkwam en over de wagen werd gekatapulteerd, vervolgens kwam ze hard neer op straat. De vrouw was op slag dood. De man was ook niet aan zijn proefstuk toe. In 2003, 2004 en 2005 was de man ook al eens veroordeeld, waaronder twee keer voor dronken sturen.

Onverantwoord

Lieven B. kreeg in eerste aanleg drie jaar cel, waarvan een jaar met uitstel. Daarnaast kreeg hij ook een rijverbod van vijf jaar en een geldboete van 6.000 euro. In beroep eiste de openbaar aanklager Sarie De Vrieze vier jaar cel voor de man, wat hij ook riskeerde in eerste aanleg. “Hij reed onverantwoord snel en had gedronken”, klinkt het. “Er wordt beweerd dat de fietsster een onverwacht manoeuvre zou hebben gedaan, maar daar was volgens de verkeersdeskundige geen enkele aanwijzing voor. Ik daag u uit om één element te vinden dat zou wijzen op een fout van het slachtoffer. Wat Lieven B. heeft gedaan is op geen enkele manier goed te praten. En dan is er ook nog zijn verleden”, besloot De Vrieze.

De advocaat van de beklaagde vroeg om een werkstraf en een alcoholslot voor zijn cliënt. “Het lijkt hier alsof mijn cliënt de fietsster opzettelijk heeft doodgereden, maar dat is absoluut niet waar. De straf mag streng zijn, maar hier laten we de slinger toch wat doorslaan”, klinkt het.

B. zelf was ook aanwezig op het proces en nam op het einde nog even het woord. “Mijn schuldbesef is groot en ik heb er nog altijd veel spijt van”, aldus B. De man werd tevens na het ongeval onmiddellijk ontslagen bij zijn werkgever, het huidige VIAS. De uitspraak in deze zaak volgt op 18 februari.