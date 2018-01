Ex-turfboeren op verruimde N-VA-lijst 23 januari 2018

02u52 0 Haaltert Tom Sorgeloos - turboer 2017 en reporter van AtomTV - en Marina Bogaert - Turfboerin 2014 - gaan als niet-partijgebonden burgers op de verruimde N-VA-lijst staan.

N-VA stelde op haar nieuwjaarsreceptie negen nieuwkomers voor die de lijst zullen vervoegen, waaronder dus Sorgeloos en Bogaert, die beiden goed gekend zijn in deelgemeente Denderhoutem. "Het is bij mij beginnen kriebelen nadat N-VA een oproep deed naar burgers om zich te engageren voor de gemeente. Ik ga dan ook niet echt als politicus, maar als burger op de lijst staan. Ik wil me inzetten voor verenigingen en sportclubs", vertelt Sorgeloos. "Je bent niet verplicht om je bij de partij aan te sluiten", zegt Bogaert. "Ik wil er gewoon zijn voor de mensen."





Ook Sabine De Coninck gaat als niet-partijgebonden burger op de lijst staan. De andere nieuwkomers zijn Dieter Allaer, Mark Beelaert, Mariette DHaenens, Mirèn Eynatten, Karin Gees en Nico Roelandt. Daarnaast zullen ook de uittredende mandatarissen en enkele kandidaten uit het N-VA-bestuur op de lijst staan. (CVHN)