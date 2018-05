Ex-Familie-acteur en televisiemaker lanceren eerste single 01 juni 2018

02u56 0

Voormalig Familie-acteur Koen Vijverman vormt een nieuw muzikaal duo met Kristof Poot, producer-televisiemaker van programma's zoals 'Boer zkt vrouw', 'Stukken van Mensen', 'Help, mijn man is een klusser' en 'Allemaal Chris'. Het duo heeft al een cabaretverleden samen, maar lanceert nu een eerste Nederlandstalige single. De song heet 'Leef Het', een ode aan hun kinderen, en is nu beschikbaar op iTunes en Spotify. De videoclip is opgenomen in Haaltert, met acteur Anton Cogen in de hoofdrol, en wordt heel binnenkort verwacht.





Kristof en Koen leerden elkaar bijna 20 jaar geleden kennen op de schoolbanken. "Muzikaal was er onmiddellijk een match en ons amuseren stond toen boven alles", vertelt Koen Vijverman. Kristof en Koen komen met Poot&Vijverman eindelijk hun afspraak die ze op de schoolbanken maakten na. "Leef Het is een vrolijke feel good song die we schreven voor én opdragen aan onze kinderen."





(CVHN)