Etienne Cloots schenkt met FACE goederen aan weeshuis in Caïro Claudia Van den Houte

13 november 2018

19u29 0 Haaltert Etienne Cloots uit Haaltert heeft met zijn vereniging FACE goederen geschonken aan een weeshuis in Caïro.

Cloots ging op werkbezoek naar Caïro, waar hij zich met zijn vereniging FACE bekommert om straat- en weeskinderen. “Dankzij de steun van Egyptair kon ik (gratis) 65 kg hulpgoederen meenemen”, vertelt hij. “Met de opbrengst van onze rommelmarkt en dankzij enkele trouwe sponsors kon ik ginder voor het weeshuis van Maadi, voor baby’s en kleuters tot 3 jaar, 25 matrassen, een waterkoeler, binnen- en buitenspeelgoed (drie glijbanen, schommels etc.) uit de lokale Ikea kopen.”

“Voor de meisjes in de weeshuizen van Benha en Obour 1 had ik een grote zak poppen, een zak met speelgoed en een zak met nieuwe kledij. Voor de jongens in het weeshuis van Obour 2 had ik schoolgerief, gezelschapsspelletjes, allerlei gadgets en sportkledij, en voor het crisiscentrum voor straatkinderen in El Salaam bracht ik voor iedereen die in het residentieel gedeelte verblijft nieuwe sportkledij van een sponsor.”