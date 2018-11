Erkende Haaltertse verenigingen en scholen huren zaal Hand in Hand voortaan gratis Claudia Van den Houte

30 november 2018

19u53 2 Haaltert Erkende Haalterse verenigingen en scholen die zaal Hand in Hand in Denderhoutem willen huren, krijgen daarvoor voortaan een huursubsidie van de gemeente. Daardoor kunnen ze de zaal gratis huren.

Vorig jaar werd het gebruik van gemeentelijke lokalen gratis voor erkende Haaltertse verenigingen en scholen. In deelgemeente Denderhoutem is er echter geen gemeentelijke zaal. Daarom kent de gemeente voortaan een huursubsidie toe aan erkende verengingen in Denderhoutem die noodgedwongen gebruik maken van zaal Hand in Hand, zolang er geen gemeentelijk alternatief is in Denderhoutem. Als de gemeentelijke polyvalente zaal aan de muziekacademie klaar is, wordt die zaal gratis aangeboden.

De huursubsidie omvat de volledige huurprijs van de zaal, de huur voor het gebruik van materialen zoals borden, glazen en bestekken en de kostprijs voor het energieverbruik.