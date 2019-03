Erfgoeddag zet kant en keramiek in de kijker Claudia Van den Houte

25 maart 2019

09u48 0 Haaltert Op Erfgoeddag wordt in Haaltert kant en keramiek in de kijker gezet. Er zijn twee workshops en een tentoonstelling.

Onder het motto ‘Hoe maakt u het?’ richt de 19de editie van Erfgoeddag op zondag 28 april volop de schijnwerpers op vakmanschap. De gemeente Haaltert organiseert een workshop ‘Keramiek voor volwassenen’, waar je door verschillende technieken met klei een echt kunstwerkje leert te maken, en een workshop ‘Kant voor de jeugd’, waarbij hobbyclub De Bezige Bijtjes kinderen spelenderwijs laat kennismaken met eeuwenoude kanttechnieken. Meer informatie over de workshops en inschrijven kan tot 26 maart via ‘Erfgoeddag workshops’ op www.haaltert.be/e-loket.

Op Erfgoeddag worden de kunstwerkjes van de twee workshops tentoongesteld in Mini Museum Mussenzele. De tentoonstelling is te bezoeken op zondag 28 april van 13.30 tot 18 uur in het Mini Museum Mussenzele, Mussenzele 1 in Haaltert. De toegang is gratis.