Enige café in Heldergem sluit twee maanden omdat er ‘s winters geen volk komt Claudia Van den Houte

13 februari 2019

16u55 0 Haaltert De Gouden Koterhaak, het enige café in Heldergem, is voor twee maanden gesloten omdat er de voorbije weken te weinig volk over de vloer kwam. “De inwoners komen in de winter niet buiten”, aldus uitbaatster Ingrid Erauw. In april opent ze weer de deuren.

Café De Gouden Koterhaak heropende twee jaar geleden, na twee jaar gesloten te zijn geweest. Al die tijd zat Heldergem zonder café, want alle andere cafés waren intussen ook al gesloten, net zoals heel wat cafés overal in Vlaanderen in de loop van de jaren verdwenen. Ingrid Erauw, die in Kerksken ook café Roxy uitbaat, nam het café vorige zomer over van de vorige uitbaters.

Tien klanten per dag

Momenteel is De Gouden Koterhaak opnieuw tijdelijk gesloten. “Het was niet vol te houden: de mensen komen in de winter niet buiten”, vertelt Ingrid. “Op een hele dag zag ik nog geen tien mensen. Het café heeft een paar vaste klanten, maar dat is het dan ook. In de zomer is dat gelukkig anders. Dan zijn er veel passanten die in het café iets komen drinken: fietsers, wandelaars, mensen met paarden, groepswandelingen met honden, mensen die het nabije natuurgebied komen bezoeken... Dan zit het terras vol. Een terras is een grote aanwinst in de zomer, maar in de winter ben je er natuurlijk niets mee.”

Hopelijk stemt dit de inwoners van Heldergem tot nadenken. Als ze hun café willen behouden, zullen ze een inspanning moeten doen en meer buitenkomen Ingrid Erauw van café De Gouden Koterhaak

Ingrid zag zich genoodzaakt om het café voor twee maanden te sluiten. “Ik maakte verlies en stopte op de duur zelfs geld van mijn ander café in Kerksken, dat wel goed draait, in het café in Heldergem. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. In de zomer heb je geen of weinig kosten aan verwarming of elektriciteit, maar in de winter lopen die wel op. Zeker als er bijna geen klanten zijn. De inwoners van Heldergem laten nu weten het jammer te vinden dat het café tijdelijk gesloten is, ‘Waar moeten we nu naartoe?’, klinkt het dan. Het is inderdaad spijtig: het café is een van de oudste gebouwen van Heldergem en er is in het dorp niet veel anders meer behalve een café. Maar als ik nog maar tien procent van de inwoners van Heldergem één keer per maand naar het café zou komen, dan zou ik 200 mensen per maand in de zaak over de vloer krijgen, en dat haal ik nu niet.”

Terug in april

De Gouden Koterhaak zal normaal in april weer open zijn. “Dan is het opnieuw beter weer en de Ronde van Vlaanderen lokt ook klanten. Zo maak ik geen onnodige kosten.” Het contract van Ingrid voor de uitbating van De Gouden Koterhaak loopt nog een jaar. Daarna stopt ze ermee in Heldergem. “Dan is het de beurt aan anderen. Al zal het café denk ik wel beter moeten draaien om nieuwe uitbaters te vinden. Hopelijk stemt dit de inwoners van Heldergem tot nadenken. Als ze hun café willen behouden, dan zullen ze een inspanning moeten doen en meer buitenkomen.”