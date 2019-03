Eerste ‘Tsjevenbabbel’ in café Torenhof Claudia Van den Houte

27 maart 2019

11u43 0 Haaltert In café Torenhof in Denderhoutem vindt zondag de eerste ‘Tsjevenbabbel’ van CD&V Haaltert plaats.

De inwoners van Haaltert kunnen tijdens de Tsjevenbabbel langskomen om te aperitieven en kunnen hun eventuele vragen of problemen voorleggen aan de aanwezige leden van CD&V Haaltert. De Tsjevenbabbel zal vier keer per jaar plaatsvinden, telkens in een andere deelgemeente. “Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is gebleken dat de burger niet zomaar langs de zijlijn wil blijven staan, maar dat hij burgerparticipatie zeer belangrijk vindt”, klinkt het bij de organisatoren.

Iedereen is zondag 31 maart vanaf 10.30 uur welkom in café Torenhof in Denderhoutem.