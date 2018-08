Eerste parkingconcert zorgt voor vol Kerkplein Claudia Van den Houte

04 augustus 2018

23u28 1 Haaltert Het eerste parkingconcert van deze zomer lokte heel wat volk naar het Kerkplein in Kerksken.

Kèsken Zwingt organiseert naar traditie elke vrijdag in augustus een parkingconcert met live-optredens. Dit jaar zijn er vijf vrijdagen in augustus, dus vijf parkingconcerten. Op het eerste parkconcert zorgde The Vip Partyband afgelopen vrijdagavond voor een gezellige sfeer en een goed gevuld Kerkplein.

Op 10 augustus brengt 50 Tinten Brijs Nederlandstalige rock en op 17 augustus staat 60′s tribute band Louie Louie op het podium. Radio Spandex brengt dan weer op 24 augustus muziek uit de jaren 80, en op 31 augustus kan je genieten van tijdloze rockklassiekers, gebracht door Provisoir. De parkingconcerten vinden elke vrijdag plaats om 20.30 uur op de parking van het Kerkplein in Kerksken. De toegang is gratis.