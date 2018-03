Eerste anderskleurige kandidate ooit op Haaltertse lijst 24 maart 2018

Rechtenstudente Gloria Uwineza (20) vervoegt de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober en is daarmee volgens lijsttrekker Phaedra Van Keymolen de eerste anderskleurige kandidate ooit op een verkiezingslijst in Haaltert. Bovendien is ze met haar 20 jaar voorlopig ook de jongste kandidate voor de komende verkiezingen. (CVHN)