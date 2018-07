Duizenden dieren afgemaakt bij pluimveebedrijf ZIEKTE VAN NEWCASTLE SLAAT TOE BIJ SCHOUPPE, ONDANKS VACCINATIES CLAUDIA VAN DEN HOUTE

06 juli 2018

02u47 0 Haaltert Het Voedselagentschap (FAVV) heeft de ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimveebedrijf Schouppe. Alle pluimveedieren werden afgemaakt,

nochtans waren die gevaccineerd en vertoonde geen enkel dier symptomen. Binnen een straal van 500 meter moet alle pluimvee 21 dagen opgehokt en gevaccineerd worden.





Het was gisteren een zwarte dag voor pluimveebedrijf Schouppe-De Nul, in Gotegem, op de grens tussen Haaltert en Mere. De eigenaars verloren in één dag bijna al hun dieren nadat een dag eerder het Voedselagentschap (FAVV) de ziekte van Newcastle vaststelde in hun bedrijf. Alle pluimveedieren - volgens het FAVV een paar duizenden - werden vergast door een professionele firma. "Het is verschrikkelijk om dat te zien gebeuren met al die gezonde dieren", vertelt Rosette De Nul van het pluimveebedrijf. "Geen enkel dier vertoonde immers symptomen van de ziekte. Bovendien waren al onze dieren hiertegen gevaccineerd. Toch testten vier van de zestig 'swabs' die waren genomen positief op het virus. Hoe dat hier is binnengeraakt, is ons een raadsel. Dit is een groot verlies. We zullen uiteindelijk de moed weer proberen te vinden om te herstarten, maar het is zeer moeilijk voor ons."





Onder meer kippen, kalkoenen, parelhoenen, kwartels, fazanten en duiven moesten worden afgemaakt. "Door de vaccinaties vertoonden de dieren geen uiterlijke symptomen", bevestigt Dorine Van Geert van het FAVV. "Maar vaccinatie dekt niet altijd voor 100 procent."





Zeer besmettelijk

De ziekte van Newcastle, ook wel de pseudovogelpest genoemd, werd sinds 26 april al tien keer vastgesteld bij hobbyhouders. De ziekte is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee besmetten. Er kunnen zenuwsymptomen en een massale sterfte optreden. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal of via lucht. De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt geen enkel risico in. Binnen een straal van 10 km rond het pluimveebedrijf is er een verbod op het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren en moeten alle professionele pluimveehouders een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. Ook zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden. In een straal van 500 meter moet bovendien alle pluimvee gedurende 21 dagen opgehokt en gevaccineerd worden. Hobbyhouders moeten een inventaris van hun pluimvee overmaken aan de gemeente.





"Onze milieuambtenaar is al op pad geweest om alle mensen die in een straal van 500 meter wonen een brief met inventarisatiefiche te bezorgen. Als gemeente zullen we een dierenarts aanstellen die de dieren op onze kosten zal vaccineren", zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). Op het grondgebied van Haaltert gaat het slechts om 11 woningen, waarvan twee onbewoond. Van de zes gezinnen die thuis waren wanneer milieuambtenaar Johan De Smet langskwam, werden de pluimveedieren al geïnventariseerd. Dat zijn er 28. De drie andere gezinnen kregen de brief in de bus. Onderzoek moet uitwijzen wat de besmetting bij Schouppe veroorzaakte. Het bedrijf heeft mogelijk wel recht op een compensatie voor de gedode dieren.