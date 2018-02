Drie voertuigen botsen 07 februari 2018

02u59 0

Op Terlicht in Kerksken kwamen gisterenmiddag rond 14 uur drie voertuigen in een aanrijding terecht. Het ging om een kop-staartbotsing. De drie voertuigen reden op elkaar in na een manoeuvre van de eerste. In het middelste voertuig zat een oudere man die lichte verwondingen opliep door de aanrijding. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De drie voertuigen raakten licht beschadigd, maar moesten wel worden getakeld. Door de aanrijding ontstond lichte verkeershinder op Terlicht. (KBD)