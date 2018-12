Dorpsraad Heldergem viert ‘Goesjdieël’ met wafels en muziek in HOC De Fransman Claudia Van den Houte

27 december 2018

19u18 0 Haaltert De Dorpsraad Heldergem bakt op de voorlaatste dag van het jaar opnieuw wafels voor het hele dorp naar aanleiding van ‘Goesjsdieël’.

Na het succes van vorig jaar komt er een tweede editie van de wafelenbak. “Eigenlijk valt goesjdieël’ op 31 december”, vertelt voorzitter, gids en dialectkenner William Minnaert. “Het baseert zich op het aloude gebruik dat op het einde van het jaar de arme mensen gingen vragen om hun ‘godsdeel’, een aalmoes dat ze kregen van de rijken. Later ging dit over op de kinderen, en tot zo’n 20 jaar geleden gingen onze kleinsten op 31 december vòòr 12 uur ’s middags rond om ‘goesdieël’ te roepen aan de deuren. Ze kregen dan snoep, een stuk fruit of een stuk drinkgeld.”

De dorpsraad bakt gratis wafelen voor het hele dorp, en de kinderen krijgen een extra cadeautje. Iedereen die langs komt, krijgt twee wafels en een tas koffie. Een paar muzikanten beloofden al hun instrument mee te brengen om wat te spelen.

Goesjsdieël vindt op zondag 30 december tussen 14.30 uur en 17.30 uur plaats in Heldergems Ontmoetingscentrum (HOC) De Fransman, Heldergemstraat 136 in Heldergem. De dorpsraad focust zich in de eerste plaats op de inwoners van Heldergem, maar uiteraard is iedereen welkom. Toegang is gratis.