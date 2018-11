Dorpscafé met muzikanten van Gezonghen Mes Claudia Van den Houte

23 november 2018

17u30 0 Haaltert Het Davidsfonds Haaltert en Kerksken-Heldergem organiseren op zondag 2 december een dorpscafé met de muzikanten van de Gezonghen Mes in het Sint-Martinusheem.

De afdelingen Haaltert en Kerksken-Heldergem slaan handen in elkaar naar aanleiding van 50 jaar Cultuurraad. In Kerksken, zowat het geografische middelpunt van Haaltert, organiseren ze een dorpscafé met muzikale omlijsting van ‘De Gezonghen Mes’. De ‘Gezonghen Mes’ is een muzikaal collectief dat een tiental jaar geleden ontstaan in het Ninoofse. Het bestaat uit een wisselende groep muzikanten op vrijwillige basis. Zij spelen onversterkte muziek uit alle windstreken met nadruk op het folkrepertoire, maar ook populaire deuntjes komen aan bod. De groep ontleent haar naam aan het tijdstip van samenkomst, namelijk elke eerste zondag van de maand om 11 uur, het tijdstip van de vroegere ‘gezonghen mes’.

Naast een goede Witkap of een glas wijn kunnen de aanwezigen ook genieten van een belegde boterham met vlaaien, kaas of Haaltertse kop. Het evenement vindt op zondag 2 december van 11 tot 14 uur plaats in het Sint-Martinusheem op het dorp in Kerksken. De toegang is gratis.