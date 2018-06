Dj Franzke stapt in de politiek JEROEN DE WIGGELEER NEEMT MET CENTRUMLIJST-VLD DEEL AAN VERKIEZINGEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

20 juni 2018

02u33 1 Haaltert Jeroen Wiggeleer, beter bekend als 'dj Franzke', zal op de Centrumlijst-Vld staan tijdens de verkiezingen op 14 oktober. Na zijn verschillende wereldrecordpogingen, zijn deelname aan tv-programma's zoals 'FC Nerds', zijn werk als organisator van events en concerten, en zijn snoepwinkeltjes, is hij voortaan ook politiek actief.

Jeroen Wiggeleer (33) uit Denderhoutem is al 15 jaar actief als dj Franzke, een bijnaam die hij overhoudt aan zijn beginperiode in jeugdhuis De Faar. Hij draaide er de toenmalige hit 'Heb je even voor mij?' van Frans Bauer grijs. Nog steeds noemen veel mensen hem 'Franzke'.





Bekend werd Wiggeleer met zijn deelname aan het tv-programma 'FC Nerds' in 2008. Dat jaar kreeg hij ook de titel van 'Turfboer' in Denderhoutem. Nadien was ook hij nog te zien in de tv-programma's 'Komen Eten' en 'Huizenjacht'. Wiggeleer haalde zelfs het Guinness Book of Records. Zo ondernam hij twee keer een wereldrecordpoging van 'club dj marathon'. De eerste keer, in 2007, stond hij 91 uur achter de draaitafel. Bij zijn tweede poging, in 2010, liefst 120 uur. Zijn laatste wereldrecordpoging is pas twee jaar geleden, maar dat was voor een heel ander soort record: de grootste snoeptaart ter wereld. Voordien, in 2014, was hij een nostalgisch snoepwinkeltje gestart op het Dorp in Denderhoutem. Dat was zo'n succes dat hij een tweede snoepwinkel opende in Ninove.





Haaltert opnieuw laten bloeien

Verder organiseert Wiggeleer als zaakvoerder van 'Jeroen Events' evenementen met bekende artiesten, zoals de Campingconcerten in Denderhoutem en het Witkap Schlagerfestival in Ninove. De politieke wereld was tot nu toe nog onbekend terrein, maar met de verkiezingen op 14 oktober waagt hij de stap. "Het is een beslissing waar ik goed over heb nagedacht", vertelt Jeroen Wiggeleer. "Als je wil dat er iets verandert, dan moet je je daar zelf voor inzetten. Ik wil mijn ervaring als jonge ondernemer gebruiken om Haaltert opnieuw te laten bloeien. Mijn gemeente waar ik zo graag woon, moet een gemeente worden waar we terug fier op mogen zijn om er te leven, te werken en te feesten. Bij Centrumlijst-Vld zal ik deel uitmaken van een fantastische groep en als groep kun je mooie dingen verwezenlijken." Wiggeleer heeft al een idee waarop hij wil inzetten. "De Haaltertse verenigingen en wijkcomités verdienen meer steun in hun werking. Zij zijn het kloppend hart van een gemeente. Een bruisend verenigingsleven zorgt voor sfeer en gezelligheid. Ik wil mij ook inzetten voor een beter onderhoud van de lokale wegen en gemeentepleinen, door een regelmatiger onderhoud van het groen en opkuis van zwerfvuil. Onze dorpskernen liggen er vaak niet al te proper bij. Ten slotte is er meer aandacht en ondersteuning nodig voor onze lokale handelaars. De lokale middenstand is ons uithangbord."