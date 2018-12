Digicafé over digitale muziektools op internet Claudia Van den Houte

12 december 2018

19u21 0 Haaltert De bibliotheek van Haaltert organiseert op donderdag 20 december een digicafé rond digitale muziektools.

De bib houdt elke maand een digicafé dat wordt begeleid door een vrijwilliger en een medewerker van de bib. Deze maand gaat het over digitale muziektools: stockeren van muziek, media players, streamen, downloaden, iTunes, Spotify, Deezer en media servers. Nadat het onderwerp eerst kort wordt uitgelegd, kunnen er vragen worden gesteld en kan er eventueel worden geoefend. Ook vragen die niet tot het onderwerp van de avond behoren kunnen worden gesteld. Breng je eigen toestel mee naar het digicafé.

Het digicafé vindt plaats op donderdag 20 december van 19.30 tot 21.30 uur in de hoofdbibliotheek in de Achterstraat in Haaltert. Tijdens elk digicafé zijn er demo’s. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Inschrijven hoeft niet.