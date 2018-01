Dieven stelen externe harde schijven van leerkrachten 27 januari 2018

03u26 0

Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in de basisschool Molenveld in Denderhoutem. Ze gingen aan de haal met twee externe harde schijven. Daarnaast is er ook nog twintig euro verdwenen en een klein digitaal fototoestel. De schade bleef beperkt, er werd enkel een deur geforceerd. De twee externe harde schijven behoren toe aan twee leerkrachten van de school. Daarop staan heel wat waardevolle zaken zoals lesfiches van de leerkrachten. Daarnaast staan er ook persoonlijke zaken op zoals privéfoto's van hun kinderen bij de geboorte. De twee benadeelden willen dolgraag hun externe harde schijven terug. De leerkrachten hopen alleszins dat de schijven weer terechtkomen op de school. Wie ze zou vinden kan ze in de brievenbus van de school achterlaten in de Molenstraat 33 in Denderhoutem. De daders zijn onbekend.





(KBD)