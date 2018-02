Dieven stelen BMW ter waarde van 36.000 euro uit garage 24 februari 2018

Dieven hebben in de Stationsstraat in Haaltert een BMW 420 gestolen uit de garage van Veronique Zoutaerd en Kathy Penne. De wagen, met een waarde van 36.000 euro, was nog maar pas terug van de garage. "De daders sloegen toe via het raam van de keuken, ze boorden een gat en konden zo de sleutels van de wagen bemachtigen. Daarna gingen ze naar de garage en reden ze er gewoon mee weg", aldus Veronique.





De bewoners van het huis hebben niets gehoord. Ze merkte pas 's ochtends de diefstal op. Eerst dacht ze nog dat haar zoon er mee weg was. De wagen zelf was nog maar twee jaar oud. Op het moment van de diefstal waren de bewoners thuis, maar niemand heeft iets gehoord. "Gelukkig lagen mijn autosleutels boven op mijn kamer, anders hadden ze mijn wagen misschien ook meegenomen", zegt Sacha van Belleghem. De politie werd verwittigd en kwamen ter plaatse. Ook het labo kwam ter plaatse om eventuele sporen te onderzoeken. De politie onderzoekt intussen ook een spoor via de Track en Trace van de wagen. "Wij hopen dat onze auto snel terug hier is en zonder kleerscheuren", besluit Veronique. (KBD/FEL)