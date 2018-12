Dieven roven gigantische voorraad sigaretten leeg uit krantenwinkel Eigenaars twee dagen na de feiten nog steeds zwaar onder de indruk. Koen Baten

03 december 2018

17u30 0

In de Huytstraat in Ede bij Haaltert hebben dieven afgelopen weekend zwaar toegeslagen in krantenwinkel ‘t Ontbijtkrantje aan het station bij Ede. De daders gingen er aan de haal met een gigantische hoeveelheid sigaretten en geld. De daders zijn binnengekomen langs een koepel achteraan. “Wij zijn nog steeds enorm onder de indruk, maar doen gewoon verder voor onze klanten", zeggen uitbaters Inge en Geert.

De diefstal gebeurde vermoedelijk in de nacht van zaterdag op zondag. De eigenaars wonen niet aan de winkel dus hebben niets opgemerkt. Zondag werden ze opgebeld met de melding dat er bij hen was ingebroken. Zij kwamen ter plaatse en merkten dat er heel wat verpakkingen van sigaretten gestolen waren. “De daders hebben bijna de hele voorraad meegenomen, al onze rekken staan nu bijna leeg, het is echt niet te geloven", zeggen Geert van den Brempt en Inge De Troyer.

De daders konden via een koepel achteraan de winkel betreden en namen dan de tijd om alles te doorzoeken. In de winkel zijn geen camera’s waardoor er geen beelden beschikbaar zijn van de daders. “Je weet natuurlijk dat er altijd zo iets kan gebeuren, maar je blijft er niet bij stil staan dat het bij jou zal gebeuren", klinkt het. Inge en Geert hebben nu negen jaar lang al hun zaak aan het station, maar het is de eerste keer dat ze dit meemaken. “En wij hopen ook meteen de laatste. Wij zijn nog altijd bijzonder onder de indruk van de gebeurtenissen. Gelukkig zijn we op maandagnamiddag gesloten, zodat we even onze gedachten kunnen verzetten en alles laten bezinken", zegt Inge.

Het koppel blijft de zaak wel gewoon openhouden. “We kunnen ook niet anders. Het is onze bron van inkomsten. Als wij sluiten verliezen we klanten, dus doen we verder voor hun, maar natuurlijk zijn we dit nog lang niet vergeten. Negen jaar lang hebben wij hier hard gewerkt. En de buit die de daders mee hebben is ongeveer wat wij in 9 jaar hebben verdiend, het is echt gigantisch.” Ondanks alles willen ze toch ook niet bij de pakken blijven zitten. “We willen dit een plaats kunnen geven. We hopen dat ze genoeg mee hebben en dat ze geen andere slachtoffers maken of niet meer terugkomen. Gelukkig hebben wij als koppel bijzonder veel aan elkaar en kunnen we elkaar steunen in deze zware tegenslag", klinkt het.

De politie van Haaltert/Denderleeuw kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen, maar zij konden geen bruikbare sporen vinden die mogelijks naar de daders zouden leiden. Het koppel vreest ook dat de daders niet zullen gevonden worden.