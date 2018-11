Dendervrienden van FACE nu ook in Vlaams parlement Claudia Van den Houte

29 november 2018

17u28 0 Haaltert De Dendervrienden van FACE kregen een plekje in het nieuwe bezoekerscentrum van het Vlaams parlement.

Het Vlaams parlement in Brussel heeft haar nieuw bezoekerscentrum geopend, waar er onder meer een digitale ‘interactieve muur’ werd geïnstalleerd met allerlei info over haar werking. Er wordt ook aandacht besteed aan Vlaamse vrijwilligers die actief zijn in het middenveld om organisaties te steunen die hulp bieden aan Het Zuiden.

Het Vlaams parlement maakte honderden dossiers over aan wetenschappers van de Antwerpse Universiteit om een selectie te maken. De Dendervrienden van FACE, een groep vrijwilligers rond de familie Cloots uit Haaltert, werden weerhouden en kregen zo hun plaatsje op de digitale muur. De vrijwilligers van FACE bieden al vele jaren hulp aan straatkinderen in Caïro via de Belgische NGO FACE for Children in Need, die er een crisiscentrum voor straatkinderen en vier weeshuizen heeft opgezet.

Het centrum krijgt jaarlijks ongeveer 25.000 bezoekers over de vloer. Zij kunnen nu dus ook kennismaken met De Dendervrienden van FACE.

Meer over Vlaams parlement

samenleving