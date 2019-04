Dendervrienden van FACE krijgen 8.000 euro steun van provincie Claudia Van den Houte

08 april 2019

12u38 0 Haaltert De Dendervrienden van FACE, een groep vrijwilligers rond Etienne Cloots uit Haaltert, krijgen een subsidie van 8.000 euro van de provincie Oost-Vlaanderen.

De Dendervrienden van FACE zetten zich al jaren in voor de Belgische NGO FACE for Children in Need. FACE biedt in Caïro (Egypte) jaarlijks hulp aan duizenden straatkinderen en wezen in haar vier weeshuizen en in haar Crisiscentrum voor straatkinderen. De Dendervrienden kregen vorige maand kregen ook al de steun toegezegd van de gemeente Haaltert (1.200 euro), de gemeente Berlare (2.000 euro), de Nationale Loterij (400 euro) en 11.11.11. (1.000 euro).

“De steun is – letterlijk – broodnodig”, aldus Etienne Cloots. “De economische situatie in Egypte is dramatischer dan ooit, basisgoederen slaan elke week op en zijn regelmatig gewoon niet beschikbaar. De steun van deze verschillende instanties is niet enkel een belangrijke aanmoediging, maar vooral hoop op een betere toekomst voor heel veel kinderen.”