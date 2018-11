Danny Matthys wint fotowedstrijd ‘Natuurlijk Haaltert’ Claudia Van den Houte

09 november 2018

17u08 1 Haaltert Amateurfotograaf Danny Matthys heeft de fotowedstrijd ‘Natuurlijk Haaltert 2018' van de dienst Leefmilieu van Haaltert gewonnen.

Uit 120 ingezonden foto’s werd voor de tweede keer een foto van amateurfotograaf Danny Matthys als mooiste verkozen door de jury en het college van burgemeester en schepenen. Zijn winnende foto behaalde 94,9 punten op 120. “Ik nam de foto bij zonsopgang op 22 mei rond 6 uur in de omgeving van de Diepeweg en Eiland in Haaltert”, vertelt Matthys. “De weiden op de voorgrond en het fascinerende lijnenspel leiden je blik naar de opkomende zon. De nevelsluier die nog over de velden en weiden hangt, versterkt de sfeer in het beeld. Het silhouet van de bomenrij op de achtergrond zorgt voor rust en omkadering. Het rood in de lucht kondigt een mooie zomerdag aan.”

Winnaar Danny Matthys mocht een Kadobon van 250 euro in ontvangst nemen. De andere kandidaten, die voldeden aan de voorwaarden uit het reglement, kregen elk een Kadobon van 10 euro. Nadien kon iedereen nog napraten op de receptie.