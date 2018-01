Daniël Vandendriessche lijstduwer voor CD&V 26 januari 2018

02u48 0 Haaltert Daniël Vandendriessche (62) uit Denderhoutem zal de lijst van CD&V Haaltert duwen tijdens de verkiezingen van 14 oktober.

Hij is eerste-auditeur-revisor bij het Rekenhof, waar hij eind april met pensioen gaat en is één van de drijvende krachten achter de parochiale zaal Hand in Hand. Vandendriessche is geen onbekende in de Haaltertse politiek. Hij nam in 1994 als voorzitter van de toenmalige CVP-sectie van Denderhoutem deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en was meteen verkozen. Hij bleef gemeenteraadslid tot 2000 maar stapte toen, omwille van meningsverschillen met de toenmalige partijleiding, uit de politiek. "Ik ben niet over één nacht ijs gegaan toen men mij vroeg om de CD&V-lijst te duwen, maar het kriebelde wel. Engagement zit mij in het bloed en de politieke microbe heeft mij altijd gebeten", aldus Vandendriessche.





"Ik besef ook dat er mensen nodig zijn die hun nek durven uitsteken. Er waait nu een nieuwe wind door de partij en samen met een aantal andere, sterk geëngageerde figuren wil ik mij mee achter deze ploeg scharen." Eerder was al bekend dat Phaedra Van Keymolen de CD&V lijst zal trekken. Zij maakt zich sterk dat ze 'de beste lijst ooit' zal kunnen voorleggen.





(CVHN)