Daguitstap naar Viroinval 30 maart 2018

02u54 0

Natuurpuntafdelingen Herzele, Houtem en Haaltert trekken op donderdag 10 mei op daguitstap naar Viroinval. "De fusiegemeente Viroinval is gelegen in een verloren hoekje van de provincie Namen, tussen Couvin en Givet (FR). Deze fusiegemeente dankt haar naam aan het riviertje Viroin. Bij natuurliefhebbers is 'de Viroin' voornamelijk gekend om zijn kalkgraslanden met hun rijke flora en fauna. Vanaf mei tot begin juni komen op deze kalkhellingen diverse soorten wilde orchideeën voor", vertellen natuurgidsen Patrick Rouckhout en Frederik Dierickx. Inschrijven kan bij de organiserende afdelingen van Natuurpunt en kost 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. De bus vertrekt om 7.30 uur aan de kerk in Herzele. Thuiskomst is voorzien rond 19.30 uur. (FEL)