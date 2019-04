Curieus helpt paashaas door speelgoed in te zamelen Claudia Van den Houte

03 april 2019

17u55 0 Haaltert De vereniging Curieus Haaltert zal de paashaas helpen om ieder kind een leuke Pasen te bezorgen.

“Zeker voor gezinnen die het financieel al eens wat moeilijker hebben, kan de aankoop van een nieuw stuk speelgoed voor zoon of dochter extra druk leggen rond Pasen”, zegt Karine Van Impe van Curieus. Daarom zamelt de organisatie speelgoed in. “We zoeken speelgoed dat nog in prima staat is, maar niet meer gebruikt wordt, zodat we er mooie speelgoedpakketten van kunnen maken.”

Het speelgoed mag tot vrijdag 12 april worden binnengebracht in de Middelkouter 51 in Haaltert of Vondelen 17 in Denderhoutem. Curieus verdeelt de pakketten dan op vrijdag 19 april in het Warandegebouw, Sint Goriksplein 17 in Haaltert van 15 uur tot 18 uur. Wie graag intekent om een speelgoedpakket af te halen, kan dat doen door de leeftijd van de kinderen door te sturen naar curieushaaltert@outlook.be of via 0486/47.19.64.