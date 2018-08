Cultuurraad zoekt kandidaten voor prijs Claudia Van den Houte

06 augustus 2018

18u41 1 Haaltert De Cultuurrraad van Haaltert doet een oproep naar kandidaten voor haar cultuurprijs.

De vereniging reikt elke twee jaar een cultuurprijs uit aan wie zich verdienstelijk maakte voor de Haaltertse cultuurbeleving. Dat kan een Haaltenaar zijn of een voormalig Haaltenaar die nog steeds een sterke, culturele binding heeft met de gemeente, of een vereniging die iets bijzonder deed voor de cultuurbeleving in Haaltert.

Elke inwoner van Groot-Haaltert of vereniging die bij de Cultuurraad is aangesloten, kan één of meerdere kandidaten voordragen. De voordracht moet voor 15 oktober overgemaakt worden aan de voorzitter van de Cultuurraad, Rik De Schepper, p/a Hoogstraat 41, 9450 Haaltert. Ze moet vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae en een bondige motivatie. Het volledige reglement van de Cultuurprijs 2018 is te vinden op www.haaltert.be/cultuurprijs.

De laureaat of laureaten worden op 13 december 2018 gehuldigd tijdens een korte viering waarop alle leden van de Cultuurraad zijn uitgenodigd.