Crea met je kleinkind Claudia Van den Houte

29 juli 2018

22u32 0 Haaltert In het lokaal dienstencentrum 'Rustnbeetje' in Heldergem vindt op dinsdag 31 juli de activiteit 'Crea met je kleinkind' plaats.

Alles draait om gezellig creatief bezig zijn met je kleinkind en genieten van een tas koffie. Je brengt er op een leuke manier wat tijd door met je kleinkind en maakt iets mooi ter herinnering. Iedereen is van 13.30 uur tot 16 uur welkom in Rustnbeetje in de Heldergemstraat mits reservatie. Reserveren kan via 054/78.15.49 of ldc.rustnbeetje@haaltert.be. De kostprijs bedraag 5 euro of 1,50 euro met UITpas aan kansentarief.