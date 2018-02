College mag weer geld uitgeven (dankzij Willy Impens) VOORSTEL GOEDGEKEURD NA VERWARRENDE STEMMING CLAUDIA VAN DEN HOUTE

28 februari 2018

02u53 0 Haaltert Het college van burgemeester en schepenen mag weer uitgaven doen tot 8.500 euro zonder daarvoor eerst toestemming nodig te hebben van de gemeenteraad. Dat is al geleden van voor de onbestuurbaarheid. De stemming verliep nogal vreemd. De oppositie wou eigenlijk tegenstemmen, maar raadslid Willy Impens (Open Vld) stemde toch voor, waardoor het voorstel nipt werd goedgekeurd.

Het budget dat het college mag uitgeven voor opdrachten voor dagelijks bestuur werd aan het begin van de voorbije periode van onbestuurbaarheid, eind juli 2016, tot nul euro herleid door oppositiepartijen Open Vld en CD&V en meerderheidspartij Open en Liberaal. Daardoor moest elke uitgave - zelfs pakweg de aankoop van een potlood - eerst worden goedgekeurd op de gemeenteraad. Na de onbestuurbaarheid in november werd al eens een punt op de agenda van de gemeenteraad gezet dat voorstelde om het college weer zelf te laten beslissen over uitgaven tot 30.000 euro, maar dat werd weggestemd.





Amendement

Op de gemeenteraad van maandagavond diende burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) een amendement in op een agendapunt over het goedkeuren van een raamcontract over de aankoop van werkkledij. De oppositie vond immers dat er zoveel mogelijk bij lokale handelaars moest worden aangekocht, maar volgens Baeyens werd dat bemoeilijkt omdat er voor elke kleine aankoop op voorhand toestemming nodig was van de gemeenteraad. De stemming voor het amendement verliep vreemd en achteraf was er wat chaos. De oppositie was immers niet van plan om het voorstel goed te keuren, maar nadat schepen Dany Van den Steene (Open en Liberaal) - die sinds de onbestuurbaarheid meestal met de oppositie meestemt - voor stemde, keurde ook oppositieraadslid Willy Impens (Open Vld) het voorstel goed, tot verbazing van zijn partijgenoten. De andere oppositieleden stemden tegen, maar het punt werd met 12 stemmen voor en 11 stemmen tegen toch goedgekeurd.





Onduidelijke stemming

Gemeenteraadslid Peter De Smet (Open Vld) vond dat de stemming onduidelijk verliep. "Iedereen dacht dat er eerst over het agendapunt zelf zou worden gestemd, waar het amendement van Baeyens eigenlijk niets mee te maken had", aldus De Smet. "Ik denk dat niemand goed wist waarover het ging. Het was heel onduidelijk en verwarrend. Wij stemden tegen omdat we als gemeenteraad willen weten wat er waaraan besteed wordt."





Willy Impens (79) zegt echter dat alles wel duidelijk was voor hem.





"De onbestuurbaarheid is nu voorbij. Ik ben ook nog 18 jaar schepen geweest en weet dat je als bestuur over geld moet beschikken om te kunnen werken. Het is te gek om eerst naar de gemeenteraad te moeten lopen om pakweg een schop aan te kopen. En 8.500 euro zijn nu niet de grote aankopen", vindt Impens. Ook Baeyens vond de stemming niet onduidelijk: "Je kan niet van mij zeggen dat ik stil of binnensmonds spreek. Ieder raadslid had de tijd om zich voor te bereiden en ik heb aan sommigen meerdere keren gevraagd hoe ze hadden gestemd."