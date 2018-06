CD&V met 19 nieuwelingen naar verkiezingen 18 juni 2018

02u39 2

CD&V trekt met 19 nieuwe gezichten naar de verkiezingen. Onder de nieuwelingen onder meer Rik De Bodt, oud-schooldirecteur van de Sint-Aloysiusbasisschool in Denderhoutem. Andere namen zijn de 25-jarige oud-bondsleider van KSA Atom Tom Verbeke, voorzitster van het oudercomité van basisschool Molenveld Leen Piens, en Darie De Saedeleer die in de politieke voetsporen van haar vader Julien, ere-schepen in Denderleeuw, treedt. Verder komt ook ex-volleyballer en jarenlang voorzitter van volleybalclub Jartazi Koen Van Den Eynde op, net als ex-voetballer en -jeugdtrainer en coördinator van het BIN Ede Jürgen Buyl. Bart Van Impe, organisator van de parkingconcerten en medeoprichter van Kèsken Zwingt, is al jaren penningmeester, maar stelt zich nu voor het eerst kandidaat. Evelien Vagenende (pas 18 in augustus) uit Kerksken is de jongste. Andere nieuwkomers zijn Steven De Schrijver, Thalia Matthys, Dymphna De Schrijver, Kevin Grauwels, Lodewijk Langenberg, Kristien Van Cromphaut, Ingrid Moens, Steven Borloo en Monique Debbaut. Lijsttrekker Phaedra Van Keymolen en lijstduwer Daniël Vandendriessche waren al bekend. (CVHN)