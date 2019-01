CD&V Haaltert verkiest Steven De Schrijver tot nieuwe voorzitter Claudia Van den Houte

28 januari 2019

11u31 0 Haaltert De leden van CD&V Haaltert hebben Steven De Schrijver unaniem verkozen als hun nieuwe afdelingsvoorzitter op de nieuwjaarsreceptie van de partij.

De Schrijver (37) was al een jaartje voorzitter ad interim, na het ontslag van Stephanie Vanhemelryck, en loodste zijn partij na 18 jaar oppositie terug in het bestuur. CD&V stapte op 14 oktober in een coalitie met N-VA en sp.a en levert met Phaedra Van Keymolen en Bart Ottoy twee schepenen.

“Ik ben dankbaar dat ik de volle 100 honderd procent van de stemmen achter mijn naam kreeg”, reageert de kersverse voorzitter. “We hebben een zeer intensieve campagne achter de rug, met een ploeg die bijzonder hard aan elkaar hangt, en krijgen de komende zes jaar de kans om de inwoners van Haaltert te tonen waar CD&V voor staat. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst”.

De bestuursverkiezingen leverden nog een reeks andere voorzitters op: Kristien Van Cromphaut mag zich de nieuwe voorzitter van Vrouw & Maatschappij noemen, Rik De Bodt is de preses van de CD&V Senioren en Gloria Uwineza zwaait de plak bij Jong CD&V. Ook zij kregen 100 procent van de stemmen achter hun naam.