Café 't Muisken sluit na 45 jaar ZORG VOOR ZIEKE MOEDER KRIJGT VOORRANG BIJ UITBAATSTERS CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u33 0 Claudia Van den Houte Dochter Maggy houdt het café al zestien jaar open. Haaltert Café 't Muisken sluit op 31 december definitief de deuren. Het café bestaat al 45 jaar en is een echt volkscafé waar onder meer de supportersclub van KRC Haaltert thuis is. Maar Maggy, de dochter van oprichters Cesar en Maria, die de voorbije zestien jaar 't Muisken openhield, houdt het voor bekeken. Samen met haar zus Bea geeft ze de voorrang aan de zorg voor hun moeder Maria, die al maanden ziek te bed ligt.

Café 't Muisken, op de hoek van de Muisstraat en Herenthout, bestaat al sinds 1972. Het werd opgericht door Cesar Van Droogenbroeck en Maria Matthys. "De broer van vader had een café in Terjoden waar vader vaak meehielp. Op een dag is hij thuis gekomen en heeft hij tegen onze moeder gezegd dat hij van ons huis een café ging maken", vertellen dochters Maggy (52) en Bea (57).





Claudia Van den Houte Bea (rechts) verzorgt haar moeder Maria, die al maanden ziek te bed ligt.

Verwoestende brand

Cesar en Maria kregen echter onmiddellijk een zware tegenslag te verwerken. Amper twee maanden nadat het café was geopend, brak er op 6 december 1972 een verwoestende brand uit die heel het café vernielde. "Alles was afgebrand. Onze ouders stonden plots met vijf kinderen op straat. Gelukkig kregen ze veel hulp van vrienden, de gemeente en van ziekenfonds priester Daens, die geld en kleding inzamelden. De brand heeft onze ouders toen gekraakt, maar ze zijn er sterker uitgekomen. Ze hebben heel het café terug opgebouwd - in april van het jaar daarop ging het terug open - en het is tot op vandaag altijd een succesvol café geweest."





Veel plezier

De supportersclub van de nabijgelegen voetbalclub KRC Haaltert was er gevestigd, net als een supportersclub van Club Brugge, twee biljartclubs en een wielertoeristenclub. "Als voetballokaal van KRC Haaltert werd er hier 's zondags na de wedstrijd altijd veel plezier gemaakt. Of de spelers nu wonnen of verloren, ze dansten op de toog, op de biljart en op tafels en stoelen. Wij hielpen alle vijf al van jongsaf aan mee in het café en ook toen we het huis al uit waren, hielpen we 's zondags mee omdat het dan zo druk was. Eerst dronken we koffie en aten we een stukje taart, daarna was het werken geblazen. Zelfs toen we op zaterdag trouwden, werden we zondag in het café verwacht. We hebben dat altijd graag gedaan. Het werd ons met de paplepel ingegeven. Ook na de markt in Haaltert was het hier druk, toen de mensen naar hier afzakten. Er hebben hier overigens ook nog trouwfeesten plaatsgevonden. Onze ouders hebben het café met de hulp van klanten twee keer uitgebreid omdat het hier te klein werd."





Toen Cesar en Maria op pensioen gingen, nam eerst dochter Marina het café twee jaar over en daarna dochter Maggy. Zij houdt het café intussen al zestien jaar open, maar stopt ermee op 31 december. Vader Cesar overleed op 29 november en moeder Maria ligt al maanden ziek te bed en wordt in het privégedeelte achter het café verzorgd door dochter Bea.





Zware periode

"Het is een zware periode geweest. We hebben rust nodig nu", aldus Bea en Maggy. "Maar we zullen het wel missen. Het café is een beetje als een kind voor ons."





Ook de trouwe klanten zullen het café missen. Frans D'Herde komt er al zo'n 15 jaar. "Het is een echt volks- en sportcafé en je wordt hier altijd even vriendelijk bediend."