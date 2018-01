Café Gomaar opgenomen in leegstandsregister? 02u37 0

De eigenaar van café Gomaar in de Nieuwstraat heeft een brief gekregen waarin de gemeente meldt dat de woning Nieuwstraat 7A zou worden opgenomen in het leegstandsregister. Op het eerste zicht vreemd, want het pand in kwestie is al jarenlang een café en gebouwen of woningen die in het leegstandsregister worden opgenomen zijn gebouwen of woningen die normaal leeg staan.





Op een gebouw of woning dat een jaar lang in het leegstandsregister staat, moet er een leegstandsheffing worden betaald die kan variëren van 125 euro voor een individuele kamer tot 1.500 voor een leegstaand gebouw. Schepen van Ruimtelijke Ordening Lisa Houtman (sp.a) raadt de eigenaars van het pand aan om contact op te nemen met de dienst huisvesting, die de voorbije twee weken meer dan 200 administratieve aktes verstuurde waar een vermoeden van leegstand geldt. (CVHN)