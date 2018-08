Café De Gouden Koterhaak heeft nieuwe uitbaatster Claudia Van den Houte

15 augustus 2018

13u59 0 Haaltert Café De Gouden Koterhaak, het enigste café in Heldergem heeft een nieuwe uitbaatster. Dinsdagavond vond de officiële heropening plaats.

Heldergem heeft sinds anderhalf jaar terug een café, toen café De Gouden Koterhaak na twee jaar gesloten te zijn geweest, terug open ging. Intussen zijn er nieuwe uitbaters. "Ik heb het café op drie dagen tijd overgenomen. De Gouden Koterhaak is het enigste café in Heldergem. Het is dus belangrijk dat het open blijft", zegt Ingrid, eveneens de uitbaatster van café Roxy in Kerksken. "Mijn man houdt café Roxy nu open. Ik kreeg al heel wat positieve reacties op de opening van café De Gouden Koterhaak. De klik was er onmiddellijk. Ik kende hier al heel veel mensen. De mensen zijn hier ook enorm sociaal." Ingrid verandert niets aan het concept. "Naast dranken, zul je hier ook croques, lasagne, moussaka en in de namiddag wafels en ijsjes kunnen eten. In de winter denken we aan een uitbreiding van de menukaart met bijvoorbeeld scampi's." Ingrid krijgt in de keuken hulp van haar zoon Kayël. Het café is elke dag vanaf 11 uur open.