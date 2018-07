Burgers en gemeente in dialoog over mobiliteit Ede 04 juli 2018

De gemeente Haaltert gaat de mobiliteitsproblemen in de Bosstraat, de Hooglareweg, de Edestraat, 's Gravenkerselaar en de Hoogkouterbaan oplossen in overleg met de bewoners. Dat werd gisteren besproken op een overlegvergadering over de mobiliteit in het Haaltertse gehucht Ede. "Per straat zullen er twee bewoners worden aangesteld die in dialoog zullen gaan met en impuls zullen geven naar de gemeente", vertelt schepen van Mobiliteit Dany Van Den Steene (Open en Liberaal). "We hebben als gemeente ook een studiebureau aangesteld waarmee er samen zal worden bekeken wat er kan gedaan worden om bepaalde mobiliteitsproblemen op te lossen. In de Bosstraat is er bijvoorbeeld veel verkeer, terwijl het een smalle straat is en je er niet kunt parkeren. Over een paar weken zou er al overlegd moeten kunnen worden", aldus Van Den Steene. (CVHN)