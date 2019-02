Burger zet zwaar dronken bestuurder aan de kant: fikse geldboete en rijverbod Koen Baten

21 februari 2019

17u15 0 Haaltert R.V., een leerkracht uit Ninove, is door de rechtbank veroordeeld tot een boete van 3.200 euro, waarvan 2.400 euro met uitstel. De bestuurder werd vorig jaar door de politie betrapt met drie promille alcohol in zijn bloed, wat overeenkomt met ongeveer vijftien pinten bier. De man werd al zwalpend langs de kant gezet door een andere bestuurder die de politie verwittigde.

Een bestuurder merkte V. op toen hij gevaarlijk van links naar rechts aan het zwalpen was. Hij achtervolgde de man en slaagde erin om hem te doen stoppen. “De man was volledig van de wereld. Hij had geen enkel benul waar hij was”, aldus Tine De Mets van het openbaar ministerie. “De man was zwaar dronken en had heel wat kunnen veroorzaken”, klinkt het.

R. zelf was niet aanwezig, maar liet zich bijstaan door een advocaat die om een milde straf vroeg. Naast de boete moet de man ook nog een rijverbod van drie maanden ondergaan en alle examens en medische en psychologische proeven afleggen alvorens hij weer achter het stuur mag kruipen.