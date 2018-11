Burgemeester Veerle Baeyens één van de kandidaten in running voor gouverneur Claudia Van den Houte

07 november 2018

18u56 3 Haaltert Burgemeester van Haaltert Veerle Baeyens (N-VA) is één van de vijftien kandidaten die in de running zijn om gouverneur van Oost-Vlaanderen te worden.

“Ik heb meegedaan aan het examen voor gouverneur omdat het een functie is waarbij mensen laten samenwerken centraal staat en je mensen kan aansturen en managen”, zegt Baeyens. “Door te slagen in het examen maak ik ook een statement. Er is tijdens de onbestuurbaarheid veel gezegd over mij, maar door te slagen bewijs ik toch een teamplayer te zijn.” Baeyens kreeg nochtans opnieuw een mandaat om ook in de volgende legislatuur burgemeester te zijn. Er is daarvoor al een akkoord met de nieuwe coalitiepartners CD&V en sp.a. Als ze gouverneur zou worden, kan ze dat mandaat uiteraard niet opnemen.

“Het is niet zo dat ik alles in de schaal leg om gouverneur te worden. Ik ben zeer graag burgemeester van Haaltert en neem dat mandaat graag op. Het is het mooiste beroep dat er bestaat. Het examen voor gouverneur is al in juni gestart, geruime tijd voor de verkiezingen. Verkiezingen zijn altijd een momentopname, je weet niet of je de kans zult krijgen om een mandaat opnieuw op te nemen. Maar uiteraard wil ik ook graag gouverneur worden, anders had ik niet deelgenomen aan het examen. Als ik de keuze krijg, dan zal ik erover moeten nadenken.”