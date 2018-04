Brandweerman zwaargewond na val van ladder 23 april 2018

Bij een brand in Denderhoutem is afgelopen weekend een brandweerman uit Denderleeuw zwaargewond geraakt. Het ging om een kleine dakbrand. De brandweerman was bezig met nablussen, toen hij om een onbekende reden van een ladder vijf meter naar beneden viel. Hij raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij liep enkele breuken aan de rug op en zal lange tijd moeten revalideren. Een collega die hem assisteerde, raakte lichtgewond. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. (KBD)